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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике купить с доставкой в Москве
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике

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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 1
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 2
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 3
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 4
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 5
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 6
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 7
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 8
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 9
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 10
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 11
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 12
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 13
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 1
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 2
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 3
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 4
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 5
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 6
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 7
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 8
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 9
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 10
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 11
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 12
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 13
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
10
Длина, мм
647
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х20х13
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике

Ручной станок для гибки арматуры на подшипнике предназначен для острого гиба гладкой и рельефной арматуры. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.



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Отзывы о товаре Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
10
Длина, мм
647
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной станок для гибки арматуры на подшипнике предназначен для острого гиба гладкой и рельефной арматуры. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый гиб, на подшипнике - этот товар вы можете купить по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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