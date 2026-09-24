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Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) купить с доставкой в Москве
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Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721)

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Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 1
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 2
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 3
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 4
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 5
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 6
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 7
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 8
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 9
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 10
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 11
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 12
Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 1
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 2
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 3
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 4
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 5
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 6
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 7
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 8
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 9
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 10
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 11
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 12
  • Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721)
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, кг.
3.16

Описание товара Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721)

Станочные сверлильные тиски ЗУБР 100 мм 32721 предназначены для надежного закрепления заготовки размером не более 100 мм при её обработке на станках различного типа. В корпусе предусмотрены отверстия для крепления к станкам - сверлильным, фрезерным, шлифовальным. Это небольшая по габаритам и весу - всего 3.32 кг, но очень прочная конструкция из серого чугуна марки CЧ-20, выдерживает большие нагрузки. Сменные губки изготовлены из высококачественной стали, закалённой до 45-52 HRC и отшлифованы.



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Отзывы о товаре Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Страна производитель
Китай
Описание
Станочные сверлильные тиски ЗУБР 100 мм 32721 предназначены для надежного закрепления заготовки размером не более 100 мм при её обработке на станках различного типа. В корпусе предусмотрены отверстия для крепления к станкам - сверлильным, фрезерным, шлифовальным. Это небольшая по габаритам и весу - всего 3.32 кг, но очень прочная конструкция из серого чугуна марки CЧ-20, выдерживает большие нагрузки. Сменные губки изготовлены из высококачественной стали, закалённой до 45-52 HRC и отшлифованы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски ЗУБР 100 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721) - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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