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Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) купить с доставкой в Москве
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Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12)

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Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 1
Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 2
Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 3
Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 4
Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 5
Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 6
Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
125
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 1
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 2
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 3
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 4
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 5
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 6
  • Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12)
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х16
Вес, кг.
7.5

Описание товара Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12)

Особенности и преимущества: 120 мм Надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнениии слесарных работ. Предназначены для закрепления заготовок или деталей небольших габаритов. Для сохранения инструмента в рабочем состоянии, а так же предусмотренной гарантией завода изготовителя, наш интернет-магазин (zubr36.ru) рекомендует использовать MIRAX 120 мм, Слесарные тиски (32471-12) строго по назначению.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
125
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности и преимущества: 120 мм Надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнениии слесарных работ. Предназначены для закрепления заготовок или деталей небольших габаритов. Для сохранения инструмента в рабочем состоянии, а так же предусмотренной гарантией завода изготовителя, наш интернет-магазин (zubr36.ru) рекомендует использовать MIRAX 120 мм, Слесарные тиски (32471-12) строго по назначению.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные MIRAX 120 мм, (32471-12) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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