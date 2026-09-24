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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) купить с доставкой в Москве
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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12)

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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - фото 1
Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - фото 2
Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Материал рукояти
пластик
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - фото 1
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - фото 2
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12)
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцевые 1/2 дюйма: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм; Трещотка 72 зубца; Удлинитель 125 мм;
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х6
Вес, кг.
2.1

Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12)

Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТБ-12У 12 предм 27650-H12 предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах. Используется в автомастерских при обслуживании автомобилей и в бытовой сфере. Инструмент удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали и инструментальной стали высокой прочности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцевые 1/2 дюйма: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм; Трещотка 72 зубца; Удлинитель 125 мм;
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТБ-12У 12 предм 27650-H12 предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах. Используется в автомастерских при обслуживании автомобилей и в бытовой сфере. Инструмент удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали и инструментальной стали высокой прочности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-12У, 12 предм., (1/2?), Профессионал (27650-H12) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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