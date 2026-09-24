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Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161)

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Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 1
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 2
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 3
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 4
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 5
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 6
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 7
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 8
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 9
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 10
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 11
Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 1
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 2
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 3
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 4
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 5
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 6
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 7
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 8
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 9
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 10
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 11
  • Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161)
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, 4 шт; Накидной ключ, 10 мм, 1 шт; Контейнер для отработанных заклепок, 1 шт.
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х4
Вес, г.
742

Описание товара Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161)

Компактный двуручный заклепочник KRAFTOOL FC-48 290 мм, регулировка усилия, 2.4 - 4.8 мм 31161_z01 - максимально компактный и надежный инструмент, который с легкостью выдерживает высокие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок. Рычажная конструкция инструмента многократно увеличивает приложенные усилия Регулятор усилия вытягивания позволяет работать с высокими нагрузками Компактный размер, контейнер для отработанных заклепок и двухкомпонентные рукоятки повышают удобство использования Усиленный корпус обеспечивает повышенный ресурс работы



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Отзывы о товаре Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, 4 шт; Накидной ключ, 10 мм, 1 шт; Контейнер для отработанных заклепок, 1 шт.
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный двуручный заклепочник KRAFTOOL FC-48 290 мм, регулировка усилия, 2.4 - 4.8 мм 31161_z01 - максимально компактный и надежный инструмент, который с легкостью выдерживает высокие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок. Рычажная конструкция инструмента многократно увеличивает приложенные усилия Регулятор усилия вытягивания позволяет работать с высокими нагрузками Компактный размер, контейнер для отработанных заклепок и двухкомпонентные рукоятки повышают удобство использования Усиленный корпус обеспечивает повышенный ресурс работы


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник компактный двуручный KRAFTOOL FC-48, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, (31161) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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