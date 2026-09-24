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Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6)

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Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 1
Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 2
Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 3
Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 4
Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 1
  • Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 2
  • Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 3
  • Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 4
  • Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721913
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Загружаем...
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Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6)
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник
Материал инструмента
алюминий, сталь
Материал рукояти
пластик
Поворотное основание
Да
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6)

Столярно-слесарный инструмент Kraftool представляет собой высококачественный заклепочник, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. С весом всего 1,17 кг он достаточно легкий для удобного использования и хранения. Бренд Kraftool, известный своей надежностью и долговечностью, гарантирует высочайшее качество данного изделия. Произведенный в России, этот инструмент сочетает в себе прочность и эргономичность. Заклепочник оснащен поворотным основанием, что значительно расширяет его функциональные возможности, позволяя производить работы даже в труднодоступных местах. Основание, изготовленное из алюминия и стали, обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Особое внимание уделено удобству работы: обрезиненная ручка предотвращает скольжение, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность в работе. Рукоять из пластика легка и удобна для захвата, что позволяет длительное время работать без излишней усталости. Заклепочник от Kraftool — это удачное сочетание инновационного дизайна и продуманной конструкции, соответствующей высоким стандартам качества. Этот инструмент станет надежным партнером в решении любых задач по соединению материалов.



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Отзывы о товаре Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник
Материал инструмента
алюминий, сталь
Материал рукояти
пластик
Поворотное основание
Да
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Столярно-слесарный инструмент Kraftool представляет собой высококачественный заклепочник, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. С весом всего 1,17 кг он достаточно легкий для удобного использования и хранения. Бренд Kraftool, известный своей надежностью и долговечностью, гарантирует высочайшее качество данного изделия. Произведенный в России, этот инструмент сочетает в себе прочность и эргономичность. Заклепочник оснащен поворотным основанием, что значительно расширяет его функциональные возможности, позволяя производить работы даже в труднодоступных местах. Основание, изготовленное из алюминия и стали, обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Особое внимание уделено удобству работы: обрезиненная ручка предотвращает скольжение, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность в работе. Рукоять из пластика легка и удобна для захвата, что позволяет длительное время работать без излишней усталости. Заклепочник от Kraftool — это удачное сочетание инновационного дизайна и продуманной конструкции, соответствующей высоким стандартам качества. Этот инструмент станет надежным партнером в решении любых задач по соединению материалов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник литой поворотный в кейсе KRAFTOOL RX-7, 360°, 2.4 - 4.8 мм, 280 мм, (31176-H6) - по цене 2860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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