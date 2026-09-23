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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8"/200 мм Gross (20719) купить с доставкой в Москве
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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8"/200 мм Gross (20719)

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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8&quot;/200 мм Gross - фото 1
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8&quot;/200 мм Gross - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8&quot;/200 мм Gross - фото 1
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8&quot;/200 мм Gross - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8"/200 мм Gross (20719)
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х4
Вес, г.
700

Описание товара Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8"/200 мм Gross (20719)

Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20719, с металлическим корпусом, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксирования деталей и конструкций толщиной до 8 дюймов / 200 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет произвести окончательную фиксацию, максимально используя мускульную силу. 



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Отзывы о товаре Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8"/200 мм Gross (20719)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20719, с металлическим корпусом, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксирования деталей и конструкций толщиной до 8 дюймов / 200 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет произвести окончательную фиксацию, максимально используя мускульную силу. 


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 8"/200 мм Gross (20719) - по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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