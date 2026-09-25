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Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г купить с доставкой в Москве
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Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г

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Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 1
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 2
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 3
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 4
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 5
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 6
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 7
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 8
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 9
Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
сталь
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 1
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 2
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 3
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 4
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 5
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 6
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 7
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 8
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 9
  • Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742250
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Рукоятки-чехлы
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х28х18
Вес, кг.
1.01

Описание товара Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г

Цельнокованый слесарный молоток KRAFTOOL AutoKraft 500г 20070-05 предназначен для слесарно-монтажных работ. Профессиональный цельнокованый ударный инструмент обладает максимальной прочностью и обеспечивает самый длительный срок службы. Цельнокованая конструкция обеспечивает максимальную прочность и оптимальный баланс инструмента. Специальная конструкция рукоятки эффективно снижает вибрации при ударе, обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, а также исключает проскальзывание при работе. Маслобензостойкая рукоятка для работ в агрессивных средах.



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Отзывы о товаре Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Рукоятки-чехлы
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнокованый слесарный молоток KRAFTOOL AutoKraft 500г 20070-05 предназначен для слесарно-монтажных работ. Профессиональный цельнокованый ударный инструмент обладает максимальной прочностью и обеспечивает самый длительный срок службы. Цельнокованая конструкция обеспечивает максимальную прочность и оптимальный баланс инструмента. Специальная конструкция рукоятки эффективно снижает вибрации при ударе, обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, а также исключает проскальзывание при работе. Маслобензостойкая рукоятка для работ в агрессивных средах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнокованый слесарный молоток Kraftool Thor 20070-05, 500 г - этот товар вы можете купить по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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