Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 742386
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Загружаем...
2 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х29
Вес, г.
480
Описание товара Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм
Откройте для себя ножницы по металлу KRAFTOOL "Alligator" левые удлинённые 280мм. Идеальный инструмент для точной и чистой резки металла благодаря высококачественным губкам из хром-молибденовой стали (Cr-Mo). Эти ножницы обеспечивают легкость в резке холоднокатаной стали до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки и сатинированное покрытие гарантируют комфорт и долговечность использования. Профессиональный выбор для сложных задач!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Откройте для себя ножницы по металлу KRAFTOOL "Alligator" левые удлинённые 280мм. Идеальный инструмент для точной и чистой резки металла благодаря высококачественным губкам из хром-молибденовой стали (Cr-Mo). Эти ножницы обеспечивают легкость в резке холоднокатаной стали до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки и сатинированное покрытие гарантируют комфорт и долговечность использования. Профессиональный выбор для сложных задач!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - стоимость товара 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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