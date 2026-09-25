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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм купить с доставкой в Москве
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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм

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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 1
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 2
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 3
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 4
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 5
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 6
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 7
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 1
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 2
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 3
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 4
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 5
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 6
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 7
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х29
Вес, г.
480

Описание товара Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм

Откройте для себя ножницы по металлу KRAFTOOL "Alligator" левые удлинённые 280мм. Идеальный инструмент для точной и чистой резки металла благодаря высококачественным губкам из хром-молибденовой стали (Cr-Mo). Эти ножницы обеспечивают легкость в резке холоднокатаной стали до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки и сатинированное покрытие гарантируют комфорт и долговечность использования. Профессиональный выбор для сложных задач!



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Отзывы о товаре Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя ножницы по металлу KRAFTOOL "Alligator" левые удлинённые 280мм. Идеальный инструмент для точной и чистой резки металла благодаря высококачественным губкам из хром-молибденовой стали (Cr-Mo). Эти ножницы обеспечивают легкость в резке холоднокатаной стали до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки и сатинированное покрытие гарантируют комфорт и долговечность использования. Профессиональный выбор для сложных задач!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-LL, 280 мм - стоимость товара 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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