Набор трубных клуппов Stayer 28260-H3
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
В наличии
Код товара: 741866
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 010 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х41х26
Вес, кг.
4.15
Описание товара Набор трубных клуппов Stayer 28260-H3
Набор трубных клуппов Stayer 28260-H3
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитБолторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитМонтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСтрубцина быстрозажимная Kraftool KLF-600 32020-600, 600/120 мм
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитТрубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 ...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-10_z03, 10 ...
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитУдлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-10, 10 к...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитМонтажный лом Kraftool Grand 21801-130, 1300 / 25 мм
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитТиски слесарные STAYER 125 мм, (3256)
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитКувалда ЗУБР 20111-8_z03, 900 мм, 8 кг
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитСтрубцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/5 32303-5, 1330/55 ...
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитСтрубцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/6 32303-6, 1680/55 ...
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитТиски слесарные ЗУБР 100 мм, (3258-100)
Набор трубных клуппов Stayer 28260-H3
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор трубных клуппов Stayer 28260-H3 - данный товар вы можете купить по цене 4010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор трубных клуппов Stayer 28260-H3