Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/5 32303-5, 1330/55 мм
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
В наличии
Код товара: 742308
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4 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
T-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
55
Длина, мм
1330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.2х0.1
Вес, кг.
7.03
Описание товара Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/5 32303-5, 1330/55 мм
Особопрочные струбцины с Т-образным профилем ?T-Bar Clamp? (ваймы) для сжатия с высоким усилием. Использование в качестве пресса для склейки деталей. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 55 мм. Головки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Направляющая повышенной жёсткости с сечением 45х20 мм из холоднотянутой стали. Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
T-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун, сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
55
Длина, мм
1330
Страна производитель
Китай
Особопрочные струбцины с Т-образным профилем ?T-Bar Clamp? (ваймы) для сжатия с высоким усилием. Использование в качестве пресса для склейки деталей. Возможность жесткой фиксации на верстаке. Глубина зажима 55 мм. Головки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Направляющая повышенной жёсткости с сечением 45х20 мм из холоднотянутой стали. Винт и фиксаторы из высококачественной стали. Для профессионального использования и не только.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина с Т-образным профилем Kraftool TBC/5 32303-5, 1330/55 мм - по цене 4130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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