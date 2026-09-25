Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
В наличии
Код товара: 742463
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3 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
110
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х27
Вес, кг.
1.44
Описание товара Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор
Трубная струбцина KRAFTOOL PC-34-6 с неограниченной шириной захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, мягкие накладки на губки - обеспечивают максимальный комфорт при выполении работ. Усилие - до 500 кгс. Увеличенная до 110 мм глубина захвата.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
110
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Трубная струбцина KRAFTOOL PC-34-6 с неограниченной шириной захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, мягкие накладки на губки - обеспечивают максимальный комфорт при выполении работ. Усилие - до 500 кгс. Увеличенная до 110 мм глубина захвата.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Трубная струбцина Kraftool PC-34-11 32301-2, глубина зажима 110 мм, 3/4?, зажим и распор - стоимость товара 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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