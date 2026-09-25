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Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм купить с доставкой в Москве
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Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм

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Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - фото 1
Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - фото 2
Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
  • Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - фото 1
  • Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - фото 2
  • Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал основания
сталь
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.06х0.04
Вес, кг.
5.2

Описание товара Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм

Лом ЗУБР 21805-130, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей



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Отзывы о товаре Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал основания
сталь
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Лом ЗУБР 21805-130, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-130, 1300 мм - по цене 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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