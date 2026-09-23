Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)
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Характеристики
Описание товара Болторез 900 мм, 36", Cr-Mo Denzel (78539)
Болторез Denzel 900 мм, 36", Cr-Mo 78539 предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 14.3 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Рабочая часть инструмента выполнена из качественной хромомолибденовой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Покрытие порошковой эмалью увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента и защищает рабочую часть от коррозии. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках при работе. Технические характеристики болтореза Denzel 78539 Диаметр прутка, мм 14,3 Материал губок CrMo Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Вес нетто, кг 6,45 Длина, мм 900 Диэлектрическое покрытие нет Преимущества болтореза Denzel 78539 Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Дополнительный рычаг Denzel 900 мм, 36", Cr-Mo 78539 уменьшает прикладываемое усилие. Эксцентриковый механизм регулирует прилегание рабочих губок друг к другу Эргономичные рукоятки удобно лежат в руке
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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