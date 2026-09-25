Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 741697
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х14
Вес, кг.
1.24
Описание товара Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт
Тепловентилятор STEHER 2 квт SVE-2000 оснащен высокоэффективным игольчатым нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитТепловентилятор Оазис KS-15
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитТепловентилятор STEHER SVK-2000, 2 кВт, металло-керамический наг...
-
В наличииЦена 2 176 руб. 2 730 руб.544 руб. в СплитТепловентилятор Ballu BFH/С-29
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитТепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 ...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитТепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический на...
-
В наличииЦена 3 390 руб. 4 750 руб.848 руб. в СплитТепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитТепловентилятор электр. керамический DENZEL 96419, DTFC-2000, пу...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитТепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi...
-
В наличииЦена 17 640 руб. 28 500 руб.4410 руб. в СплитТепловентилятор Ballu BHP-MW-9
-
В наличииЦена 31 341 руб. 34 790 руб.7836 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S
-
В наличииЦена 33 241 руб. 38 480 руб.8311 руб. в СплитТепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-15-LN
Бренд
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор STEHER 2 квт SVE-2000 оснащен высокоэффективным игольчатым нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт