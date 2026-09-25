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Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт

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Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 1
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 2
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 3
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 4
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 5
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 6
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 7
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 8
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 9
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 10
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 11
Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 1
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 2
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 3
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 4
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 5
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 6
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 7
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 8
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 9
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 10
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 11
  • Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х14
Вес, кг.
1.24

Описание товара Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт

Тепловентилятор STEHER 2 квт SVE-2000 оснащен высокоэффективным игольчатым нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.

Отзывы о товаре Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор STEHER 2 квт SVE-2000 оснащен высокоэффективным игольчатым нагревательным элементом мощностью 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт - по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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