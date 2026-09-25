Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-55, 55 кВт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
55
Производительность, м?/ч
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб.
В наличии
Код товара: 741674
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9 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
55
Производительность, м?/ч
1400
Регулировка мощности
нет
Тип нагревательного элемента
керамический
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
4
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
103
Ширина, см
27
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х39х30
Вес, кг.
11.4
Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-55, 55 кВт
Газовая тепловая пушка ЗУБР 55 кВт ТПГ-55 - высокоэффективный газовый обогреватель, работающий на наиболее распространенном виде топлива. Оптимально подходит для использования на открытых и полузакрытых площадках для просушки и обогрева, размораживания траншей и аварийного прогрева помещений, а так же для монтажа натяжных потолков. Надежный поджиг дуги и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т. д.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
55
Производительность, м?/ч
1400
Регулировка мощности
нет
Тип нагревательного элемента
керамический
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Развернуть
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
4
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
103
Ширина, см
27
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Газовая тепловая пушка ЗУБР 55 кВт ТПГ-55 - высокоэффективный газовый обогреватель, работающий на наиболее распространенном виде топлива. Оптимально подходит для использования на открытых и полузакрытых площадках для просушки и обогрева, размораживания траншей и аварийного прогрева помещений, а так же для монтажа натяжных потолков. Надежный поджиг дуги и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-55, 55 кВт - данный товар вы можете купить по цене 9820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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