Коммутатор Cudy IG1008
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy IG1008
Коммутатор Cudy — это компактное настольное решение для организации локальной сети. В вашем распоряжении 8 портов RJ45 с поддержкой скоростей до 1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую скорость передачи данных для рабочих и домашних задач. Неуправляемый L2-коммутатор прост в установке и не требует дополнительной настройки — всё работает «из коробки». Габариты и вес 0,505 кг позволяют легко разместить его даже в ограниченном пространстве. Благодаря вместительной таблице на 8000 MAC-адресов устройство отлично справится даже с большим количеством подключённых устройств. Нет поддержки PoE — только надёжная проводная сеть без лишних функций.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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