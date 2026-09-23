Коммутатор Netis ST210GPD-2G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST210GPD-2G
Управляемый коммутатор Netis в настольном форм-факторе — это оптимальное решение для профессиональной сетевой инфраструктуры. Восемь портов RJ45 и два SFP-порта со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают гибкость подключения как для офисов, так и для небольших дата-центров. Поддержка стандартов PoE 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет питать совместимые устройства напрямую через сеть, избавляя от лишних проводов и блоков питания. Работа на уровне L2 гарантирует эффективное управление трафиком, а таблица MAC-адресов на 8000 записей справится даже с динамичными сетями. Базовая скорость до 1000 Мбит/сек отвечает за быструю передачу данных между всеми подключёнными устройствами.
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