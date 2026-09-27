Коммутатор Origo OS2105/A2A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Origo OS2105/A2A
Лёгкий и незаметный — этот неуправляемый коммутатор ORIGO весит всего 80 граммов, поэтому не перегружает рабочее пространство. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на столе, где оно всегда под рукой. Пять портов RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/сек обеспечивают быструю передачу данных для вашей сети. Встроенная поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет подключать совместимые устройства без дополнительных блоков питания. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей делает устройство отличным выбором как для дома, так и для небольшого офиса, где важна стабильность соединения и простота использования.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКоммутатор Tenda SG108
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 570 руб.295 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS1005G
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG1008M
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS108G
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105S 5G
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS2208/A1A
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1100G-8T
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1016 IP-COM
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Origo OS2105/A2A