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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739758
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Описание товара Аэрогриль Gorenje AF2700BP 2700Вт черный/черный
Аэрогриль электрический Gorenje AF2700BP - это современный и многофункциональный кухонный прибор для дома, который позволяет быстро готовить любимую еду, включая разнообразную выпечку и картошку фри.
Вместительная чаша объемом 9 литров дает возможность запекать большие порции за один раз или разделять ее на 2 части благодаря специальной перегородке и готовить несколько блюд одновременно. А высококачественная антипригарная поверхность поможет предотвратить прилипание пищи, даже без использования масла. Для идеального результата достаточно выбрать одну из 8 автоматических программ, которые сами отрегулируют точное время и температуру, избавив вас от контроля за процессом.
Аэрогриль электрический Gorenje AF2700BP - это современный и многофункциональный кухонный прибор для дома, который позволяет быстро готовить любимую еду, включая разнообразную выпечку и картошку фри.
Вместительная чаша объемом 9 литров дает возможность запекать большие порции за один раз или разделять ее на 2 части благодаря специальной перегородке и готовить несколько блюд одновременно. А высококачественная антипригарная поверхность поможет предотвратить прилипание пищи, даже без использования масла. Для идеального результата достаточно выбрать одну из 8 автоматических программ, которые сами отрегулируют точное время и температуру, избавив вас от контроля за процессом.
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