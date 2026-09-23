Top.Mail.Ru
Монитор Lenovo 23,8" P24QD-40 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Lenovo 23,8" P24QD-40

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 1
Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 2
Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 3
Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 4
Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 5
Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 1
  • Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 2
  • Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 3
  • Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 4
  • Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 5
  • Монитор Lenovo 23,8&quot; P24QD-40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738269
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка наклона, HDR
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход DisplayPort, RJ-45, 2 x USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габаритные размеры с подставкой
540 x 351 x 190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х42х12
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Lenovo 23,8" P24QD-40

Монитор Lenovo 23.8 дюйма ThinkVision P24QD-40 сочетает в себе высокую производительность, профессиональную цветопередачу и эргономику, необходимую для длительной работы. Эта модель станет надёжным инструментом для дизайнеров, инженеров и всех, кто ценит точность и комфорт. В основе монитора лежит качественная IPS-матрица с разрешением 2560x1440 пикселей. Такое соотношение сторон 16:9 даёт в полтора раза больше рабочего пространства по сравнению с Full HD, позволяя удобно размещать окна приложений, панели инструментов и справочные материалы. Благодаря битности 6 бит с технологией FRC устройство воспроизводит 16,7 миллионов оттенков, обеспечивая плавные цветовые переходы. Цветовой охват sRGB достигает 99 процентов, что гарантирует естественную и насыщенную картинку без искажений. Поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а тёмные — глубже. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, что особенно ценно в помещениях с ярким освещением. Частота обновления 120 Гц обеспечивает исключительную плавность при просмотре динамичного контента или работе с интерфейсами. Время отклика 6 миллисекунд исключает смазывание и шлейфы. Яркость 300 кд/м2 в сочетании с контрастностью 1500:1 и динамической контрастностью 3000000:1 создаёт глубокую и объёмную картинку. Широкие углы обзора в 178 градусов по горизонтали и вертикали сохраняют точность цветов при любом положении пользователя. Забота о здоровье глаз реализована на высшем уровне. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания (Flicker-free) снижают нагрузку на зрение даже при многочасовой работе. Модель имеет сертификаты Eyesafe Certified 2.0 и T?V Rheinland Eye Comfort Certification с пятью звёздами, что подтверждает минимальное воздействие на глаза. Аппаратное снижение синего света не искажает цветопередачу, что критично для профессиональных задач. Эргономика монитора продумана до мелочей. Подставка позволяет регулировать высоту в диапазоне 155 миллиметров, наклонять экран от -5 до +23,5 градусов, поворачивать его на 90 градусов для портретного режима, а также вращать по горизонтали на 45 градусов в каждую сторону. Это даёт возможность настроить рабочее место под любые задачи. Для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 100x100 миллиметров. Коммутационные возможности делают Lenovo ThinkVision P24QD-40 настоящей рабочей станцией. Набор разъёмов включает HDMI версии 2.1, DisplayPort, выход DisplayPort, два порта USB Type-C и RJ-45. Особого внимания заслуживает USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью до 140 ватт. Подключив ноутбук одним кабелем, вы одновременно передаёте видео, получаете доступ к периферии через встроенный USB-концентратор и заряжаете устройство. Встроенный блок питания избавляет от громоздкого внешнего адаптера. Потребляемая мощность при работе составляет всего 16,5 ватта, а в спящем режиме — 0,3 ватта.



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 23,8" P24QD-40




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка наклона, HDR
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход DisplayPort, RJ-45, 2 x USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габаритные размеры с подставкой
540 x 351 x 190
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Lenovo 23.8 дюйма ThinkVision P24QD-40 сочетает в себе высокую производительность, профессиональную цветопередачу и эргономику, необходимую для длительной работы. Эта модель станет надёжным инструментом для дизайнеров, инженеров и всех, кто ценит точность и комфорт. В основе монитора лежит качественная IPS-матрица с разрешением 2560x1440 пикселей. Такое соотношение сторон 16:9 даёт в полтора раза больше рабочего пространства по сравнению с Full HD, позволяя удобно размещать окна приложений, панели инструментов и справочные материалы. Благодаря битности 6 бит с технологией FRC устройство воспроизводит 16,7 миллионов оттенков, обеспечивая плавные цветовые переходы. Цветовой охват sRGB достигает 99 процентов, что гарантирует естественную и насыщенную картинку без искажений. Поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а тёмные — глубже. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, что особенно ценно в помещениях с ярким освещением. Частота обновления 120 Гц обеспечивает исключительную плавность при просмотре динамичного контента или работе с интерфейсами. Время отклика 6 миллисекунд исключает смазывание и шлейфы. Яркость 300 кд/м2 в сочетании с контрастностью 1500:1 и динамической контрастностью 3000000:1 создаёт глубокую и объёмную картинку. Широкие углы обзора в 178 градусов по горизонтали и вертикали сохраняют точность цветов при любом положении пользователя. Забота о здоровье глаз реализована на высшем уровне. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания (Flicker-free) снижают нагрузку на зрение даже при многочасовой работе. Модель имеет сертификаты Eyesafe Certified 2.0 и T?V Rheinland Eye Comfort Certification с пятью звёздами, что подтверждает минимальное воздействие на глаза. Аппаратное снижение синего света не искажает цветопередачу, что критично для профессиональных задач. Эргономика монитора продумана до мелочей. Подставка позволяет регулировать высоту в диапазоне 155 миллиметров, наклонять экран от -5 до +23,5 градусов, поворачивать его на 90 градусов для портретного режима, а также вращать по горизонтали на 45 градусов в каждую сторону. Это даёт возможность настроить рабочее место под любые задачи. Для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 100x100 миллиметров. Коммутационные возможности делают Lenovo ThinkVision P24QD-40 настоящей рабочей станцией. Набор разъёмов включает HDMI версии 2.1, DisplayPort, выход DisplayPort, два порта USB Type-C и RJ-45. Особого внимания заслуживает USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью до 140 ватт. Подключив ноутбук одним кабелем, вы одновременно передаёте видео, получаете доступ к периферии через встроенный USB-концентратор и заряжаете устройство. Встроенный блок питания избавляет от громоздкого внешнего адаптера. Потребляемая мощность при работе составляет всего 16,5 ватта, а в спящем режиме — 0,3 ватта.


Теги товара: 120 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Lenovo 23,8" P24QD-40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...