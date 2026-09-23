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Коммутатор Mercusys MS126CP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS126CP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Mercusys MS126CP - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS126CP - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS126CP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737779
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х28х8
Вес, кг.
3.4

Описание товара Коммутатор Mercusys MS126CP

Коммутатор Mercusys создан для тех, кто ценит простоту подключения и высокую производительность. Неуправляемый тип позволяет быстро организовать сеть без сложных настроек — просто подключайте устройства и работайте. Компактный настольный форм-фактор удобно размещается прямо на рабочем столе или стойке. Благодаря 24 портам RJ45 и 2 SFP-портам обеспечивается отличная масштабируемость и гибкость при подключении как стандартных, так и оптических каналов. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с поддерживает современные рабочие нагрузки, а большая таблица MAC-адресов на 16000 записей открывает возможности даже для разветвлённых сетей. Надёжный, массивный корпус весом 3,4 кг говорит о серьёзности устройства — такой коммутатор станет сердцем вашей локальной сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS126CP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys создан для тех, кто ценит простоту подключения и высокую производительность. Неуправляемый тип позволяет быстро организовать сеть без сложных настроек — просто подключайте устройства и работайте. Компактный настольный форм-фактор удобно размещается прямо на рабочем столе или стойке. Благодаря 24 портам RJ45 и 2 SFP-портам обеспечивается отличная масштабируемость и гибкость при подключении как стандартных, так и оптических каналов. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с поддерживает современные рабочие нагрузки, а большая таблица MAC-адресов на 16000 записей открывает возможности даже для разветвлённых сетей. Надёжный, массивный корпус весом 3,4 кг говорит о серьёзности устройства — такой коммутатор станет сердцем вашей локальной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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