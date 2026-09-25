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Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пластинка

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Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 1
Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 2
Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 3
Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Astonishing
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 1
  • Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 2
  • Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 3
  • Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 480 руб. 
Начислим 398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пластинка
13 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497807765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Astonishing
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Descent of the NOMACS, Dystopian Overture, The Gift of Music, The Answer, A Better Life, Lord Nafaryus, A Savior in the Square, When Your Time Has Come, Act of Faythe, Three Days, The Hovering Sojourn, Brother, Can You Hear Me?, A Life Left Behind, Ravenskill, Chosen, A Tempting Offer, Digital Discord, The X Aspect, A New Beginning, The Road to Revolution, 2285 Entr'acte, Moment of Betrayal, Heaven's Cove, Begin Again, The Path That Divides, Machine Chatter, The Walking Shadow, My Last Farewell,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пластинка

«The Astonishing» — тринадцатый студийный альбом Dream Theater. Действие «The Astonishing» разворачивается в антиутопическом будущем Соединенных Штатов и повествует о повстанческой милиции Равенскилл, пытающейся противостоять Великой Северной империи Америки, используя магическую силу музыки. Вдохновением для альбома послужили современные фэнтезийные и научно-фантастические франшизы, такие как «Игра престолов» и «Звездные войны» а также наблюдения Джона Петруччи о повсеместности технологической автоматизации в современном обществе. Лимитированное издание на 4 виниловых пластинках (прозрачный винил).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497807765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Astonishing
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Descent of the NOMACS, Dystopian Overture, The Gift of Music, The Answer, A Better Life, Lord Nafaryus, A Savior in the Square, When Your Time Has Come, Act of Faythe, Three Days, The Hovering Sojourn, Brother, Can You Hear Me?, A Life Left Behind, Ravenskill, Chosen, A Tempting Offer, Digital Discord, The X Aspect, A New Beginning, The Road to Revolution, 2285 Entr'acte, Moment of Betrayal, Heaven's Cove, Begin Again, The Path That Divides, Machine Chatter, The Walking Shadow, My Last Farewell,
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«The Astonishing» — тринадцатый студийный альбом Dream Theater. Действие «The Astonishing» разворачивается в антиутопическом будущем Соединенных Штатов и повествует о повстанческой милиции Равенскилл, пытающейся противостоять Великой Северной империи Америки, используя магическую силу музыки. Вдохновением для альбома послужили современные фэнтезийные и научно-фантастические франшизы, такие как «Игра престолов» и «Звездные войны» а также наблюдения Джона Петруччи о повсеместности технологической автоматизации в современном обществе. Лимитированное издание на 4 виниловых пластинках (прозрачный винил).


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Astonishing (Clear) (603497807765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 13480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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