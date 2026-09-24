Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Margo Guryan
Альбом (сингл)
Words And Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб.
В наличии
Код товара: 716002
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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764108591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Margo Guryan
Альбом (сингл)
Words And Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
If I Lose, You Promised, The Wise Man Knows, The Morning After, Moon Ride, More Understanding Than A Man, More Understanding Than A Man (Instrumental), There I Was, Kiss & Tell, Half-Way In Love, Goodbye July, Four Letter Words, Hurry On Home, I Ought To Stay Away From You, I Love, Under My Umbrella, I Don't Intend To Spend Christmas Without You, Sunday Morning, Thoughts, Love Songs, Don't Go Away, Take A Picture, Sun, What Can I Give You, Come To Me Slowly, The Northbound Success Merry-Go-Round
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка
3LP — лимитированный бокс-сет на чёрном виниле. Включает 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю. Свидетельница революций в джазе и поп-музыке, Марго Гурьян заслужила своё место в пантеоне авторов песен, и не только. То, что она оставалась практически неизвестной на протяжении десятилетий, — это не плод разбитых мечтаний, а результат её собственного выбора и приоритетов. От скромного начала до вершин её барочного поп-шедевра 1968 года « Take a Picture» и сборника демо-записей до недавней вирусной популярности « Why Do I Cry », «Words and Music» охватывает всю карьеру Гурьян, включая 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764108591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Margo Guryan
Альбом (сингл)
Words And Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
If I Lose, You Promised, The Wise Man Knows, The Morning After, Moon Ride, More Understanding Than A Man, More Understanding Than A Man (Instrumental), There I Was, Kiss & Tell, Half-Way In Love, Goodbye July, Four Letter Words, Hurry On Home, I Ought To Stay Away From You, I Love, Under My Umbrella, I Don't Intend To Spend Christmas Without You, Sunday Morning, Thoughts, Love Songs, Don't Go Away, Take A Picture, Sun, What Can I Give You, Come To Me Slowly, The Northbound Success Merry-Go-Round
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
3LP — лимитированный бокс-сет на чёрном виниле. Включает 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю. Свидетельница революций в джазе и поп-музыке, Марго Гурьян заслужила своё место в пантеоне авторов песен, и не только. То, что она оставалась практически неизвестной на протяжении десятилетий, — это не плод разбитых мечтаний, а результат её собственного выбора и приоритетов. От скромного начала до вершин её барочного поп-шедевра 1968 года « Take a Picture» и сборника демо-записей до недавней вирусной популярности « Why Do I Cry », «Words and Music» охватывает всю карьеру Гурьян, включая 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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