Top.Mail.Ru
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 1
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 2
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 3
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 4
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 5
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 6
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 7
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 8
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 9
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 10
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 11
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 12
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 13
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 14
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 15
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 16
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 17
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Margo Guryan
Альбом (сингл)
Words And Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 1
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 2
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 3
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 4
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 5
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 6
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 7
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 8
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 9
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 10
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 11
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 12
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 13
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 14
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 15
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 16
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 17
  • Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб. 
Начислим 382 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка
12 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764108591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Margo Guryan
Альбом (сингл)
Words And Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
If I Lose, You Promised, The Wise Man Knows, The Morning After, Moon Ride, More Understanding Than A Man, More Understanding Than A Man (Instrumental), There I Was, Kiss & Tell, Half-Way In Love, Goodbye July, Four Letter Words, Hurry On Home, I Ought To Stay Away From You, I Love, Under My Umbrella, I Don't Intend To Spend Christmas Without You, Sunday Morning, Thoughts, Love Songs, Don't Go Away, Take A Picture, Sun, What Can I Give You, Come To Me Slowly, The Northbound Success Merry-Go-Round
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка

3LP — лимитированный бокс-сет на чёрном виниле. Включает 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю. Свидетельница революций в джазе и поп-музыке, Марго Гурьян заслужила своё место в пантеоне авторов песен, и не только. То, что она оставалась практически неизвестной на протяжении десятилетий, — это не плод разбитых мечтаний, а результат её собственного выбора и приоритетов. От скромного начала до вершин её барочного поп-шедевра 1968 года « Take a Picture» и сборника демо-записей до недавней вирусной популярности « Why Do I Cry », «Words and Music» охватывает всю карьеру Гурьян, включая 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю.

Отзывы о товаре Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764108591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Margo Guryan
Альбом (сингл)
Words And Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
If I Lose, You Promised, The Wise Man Knows, The Morning After, Moon Ride, More Understanding Than A Man, More Understanding Than A Man (Instrumental), There I Was, Kiss & Tell, Half-Way In Love, Goodbye July, Four Letter Words, Hurry On Home, I Ought To Stay Away From You, I Love, Under My Umbrella, I Don't Intend To Spend Christmas Without You, Sunday Morning, Thoughts, Love Songs, Don't Go Away, Take A Picture, Sun, What Can I Give You, Come To Me Slowly, The Northbound Success Merry-Go-Round
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
3LP — лимитированный бокс-сет на чёрном виниле. Включает 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю. Свидетельница революций в джазе и поп-музыке, Марго Гурьян заслужила своё место в пантеоне авторов песен, и не только. То, что она оставалась практически неизвестной на протяжении десятилетий, — это не плод разбитых мечтаний, а результат её собственного выбора и приоритетов. От скромного начала до вершин её барочного поп-шедевра 1968 года « Take a Picture» и сборника демо-записей до недавней вирусной популярности « Why Do I Cry », «Words and Music» охватывает всю карьеру Гурьян, включая 16 ранее не издававшихся записей и 32-страничный буклет, рассказывающий всю историю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Margo Guryan - Words And Music (Box) (coloured) (0825764108591) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...