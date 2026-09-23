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Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zayn
Альбом (сингл)
Konnakol
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) - фото 1
  • Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) - фото 2
  • Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737203
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957317047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zayn
Альбом (сингл)
Konnakol
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nusrat, Betting Folk, Used To The Blues, Sideways, 5th Element, Prayers, Side Effects, Met Tonight, Fatal, Take Turns, Blooming, Like I Have You, Loving The Way I Do, Breathe, Die For Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) виниловая пластинка

«Konnakol», предстоящий пятый студийный альбом английского певца Зейна, является его самым культурно значимым проектом на сегодняшний день. Этот поп-ориентированный альбом развивает звучание, которое поклонники впервые услышали на его рекордном дебютном студийном альбоме «Mind of Mine». Издание на цветном виниле Konnakol — искусство вокального исполнения перкуссионных слогов в южноиндийской карнатической музыке, но для Зейна это значит гораздо больше. Это звук, несущий в себе отголоски времени, когда слов ещё не существовало. Этот альбом является дальнейшим развитием этого понимания, благодаря которому он теперь как никогда осознаёт, кто он, откуда он родом и куда идёт.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957317047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zayn
Альбом (сингл)
Konnakol
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nusrat, Betting Folk, Used To The Blues, Sideways, 5th Element, Prayers, Side Effects, Met Tonight, Fatal, Take Turns, Blooming, Like I Have You, Loving The Way I Do, Breathe, Die For Me
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Konnakol», предстоящий пятый студийный альбом английского певца Зейна, является его самым культурно значимым проектом на сегодняшний день. Этот поп-ориентированный альбом развивает звучание, которое поклонники впервые услышали на его рекордном дебютном студийном альбоме «Mind of Mine». Издание на цветном виниле Konnakol — искусство вокального исполнения перкуссионных слогов в южноиндийской карнатической музыке, но для Зейна это значит гораздо больше. Это звук, несущий в себе отголоски времени, когда слов ещё не существовало. Этот альбом является дальнейшим развитием этого понимания, благодаря которому он теперь как никогда осознаёт, кто он, откуда он родом и куда идёт.


Теги товара: Цветной винил
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