Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Zayn - Konnakol (Swimming Through Seas) (199957317047) виниловая пластинка
«Konnakol», предстоящий пятый студийный альбом английского певца Зейна, является его самым культурно значимым проектом на сегодняшний день. Этот поп-ориентированный альбом развивает звучание, которое поклонники впервые услышали на его рекордном дебютном студийном альбоме «Mind of Mine». Издание на цветном виниле Konnakol — искусство вокального исполнения перкуссионных слогов в южноиндийской карнатической музыке, но для Зейна это значит гораздо больше. Это звук, несущий в себе отголоски времени, когда слов ещё не существовало. Этот альбом является дальнейшим развитием этого понимания, благодаря которому он теперь как никогда осознаёт, кто он, откуда он родом и куда идёт.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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