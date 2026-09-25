Big Sean - Detroit (Rsd 2026) (199957197854) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big Sean
Альбом (сингл)
Detroit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 737194
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5 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957197854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big Sean
Альбом (сингл)
Detroit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, 24k of Gold, More Thoughts, Story by Common, How It Feel, Woke Up, Experimental, Mula, Story by Young Jeezy, 100, Sellin’ Dreams, I’m Gonna Be, Ffoe, Story by Snoop Lion, Rwt, Once Bitten Twice Shy, Life Should Go On, All I Know
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Big Sean - Detroit (Rsd 2026) (199957197854) виниловая пластинка
Впервые на виниле ограниченным тиражом выпущен "Detroit Mixtape" американского рэпера Big Sean, закрепившей за ним статус суперзвезды хип-хопа Микстейп Detroit (2012) считается одной из самых знаковых работ Big Sean, одного из ключевых лиц лейбла GOOD Music Канье Уэста. Этот релиз стал «любовным письмом» его родному городу и продемонстрировал зрелость артиста после дебютного альбома. В записи приняли участие Kendrick Lamar, J. Cole, Royce da 5'9", Chris Brown и Juicy J. Микстейп вышел 5 сентября 2012 года. Интерес был настолько велик, что в момент выхода он обрушил популярный сайт с микстейпами DatPiff: за первые три часа его скачали более 500 000 раз.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957197854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Big Sean
Альбом (сингл)
Detroit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Higher, 24k of Gold, More Thoughts, Story by Common, How It Feel, Woke Up, Experimental, Mula, Story by Young Jeezy, 100, Sellin’ Dreams, I’m Gonna Be, Ffoe, Story by Snoop Lion, Rwt, Once Bitten Twice Shy, Life Should Go On, All I Know
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Впервые на виниле ограниченным тиражом выпущен "Detroit Mixtape" американского рэпера Big Sean, закрепившей за ним статус суперзвезды хип-хопа Микстейп Detroit (2012) считается одной из самых знаковых работ Big Sean, одного из ключевых лиц лейбла GOOD Music Канье Уэста. Этот релиз стал «любовным письмом» его родному городу и продемонстрировал зрелость артиста после дебютного альбома. В записи приняли участие Kendrick Lamar, J. Cole, Royce da 5'9", Chris Brown и Juicy J. Микстейп вышел 5 сентября 2012 года. Интерес был настолько велик, что в момент выхода он обрушил популярный сайт с микстейпами DatPiff: за первые три часа его скачали более 500 000 раз.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Big Sean - Detroit (Rsd 2026) (199957197854) виниловая пластинка - купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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