Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Яшникова
Альбом (сингл)
10 Лет: Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 737106
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Яшникова
Альбом (сингл)
10 Лет: Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Громко и нежно, Я останусь одна, Доширак, Об особенностях воображения мужского населения на оживлённой автостраде, Песня о себе, Пуля, Проведи меня через туман, Мы построим дом, 1+1, Вернуться
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка
За 10 лет Екатерина Яшникова успела выпустить 12 альбомов, каждый из которых имеет особый голос и настроение. Тем сложнее объединить лучшие песни на одном диске — порой, они очень разные. И все же кое-что их объединяет — искренность, хлесткость слова и неуловимое тепло, что чувствуешь при их прослушивании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Яшникова
Альбом (сингл)
10 Лет: Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Громко и нежно, Я останусь одна, Доширак, Об особенностях воображения мужского населения на оживлённой автостраде, Песня о себе, Пуля, Проведи меня через туман, Мы построим дом, 1+1, Вернуться
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
За 10 лет Екатерина Яшникова успела выпустить 12 альбомов, каждый из которых имеет особый голос и настроение. Тем сложнее объединить лучшие песни на одном диске — порой, они очень разные. И все же кое-что их объединяет — искренность, хлесткость слова и неуловимое тепло, что чувствуешь при их прослушивании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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