Чайник Blackton Bt KT1706P Серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник Blackton Bt KT1706P Серый
Электрочайник Blackton — это сочетание мощности и удобства для быстрой подготовки любимых напитков. Благодаря высокой мощности 2200 Вт, вода закипает всего за пару минут, а большой объём 1,7 литра позволит сразу приготовить чай или кофе для всей семьи. Компактный вес — всего 0,81 кг — делает чайник лёгким и удобным в переноске. Длина сетевого шнура 0,75 м позволяет выбрать оптимальное место для размещения на кухне. Современный серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а прочный пластик корпуса устойчив к повседневным нагрузкам. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает простоту ухода и долгий срок службы. Надёжный помощник для каждого дня!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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