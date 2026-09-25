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Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) виниловая пластинка

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Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 1
Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 2
Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 3
Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 4
Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 5
Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 6
Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Символ Солнца
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 1
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 2
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 3
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 4
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 5
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 6
  • Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Символ Солнца
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Кащей, Царевич, Сердце ястреба, Оберег, Держи, Золото, Одиночка, Василиса, Аврора, Дом без дома, Тиамат-блюз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) виниловая пластинка

Российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен - Хелависа. Издание гейтфолд с иллюстрированным 28 страничным буклетом.

Отзывы о товаре Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мельница
Альбом (сингл)
Символ Солнца
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Кащей, Царевич, Сердце ястреба, Оберег, Держи, Золото, Одиночка, Василиса, Аврора, Дом без дома, Тиамат-блюз
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Российская фолк-рок-группа из Москвы. Основана 15 октября 1999 года музыкантами распавшейся группы «Тиль Уленшпигель». Вокалистка, арфистка и основной автор песен - Хелависа. Издание гейтфолд с иллюстрированным 28 страничным буклетом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мельница - Символ Солнца (+Буклет) (4680068804763) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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