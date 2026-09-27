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8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка

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8437012830820, Виниловая пластинка Evans, Bill, Portrait In Jazz - фото 1
8437012830820, Виниловая пластинка Evans, Bill, Portrait In Jazz - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8437012830820, Виниловая пластинка Evans, Bill, Portrait In Jazz - фото 1
  • 8437012830820, Виниловая пластинка Evans, Bill, Portrait In Jazz - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка

Portrait in Jazz стал третьим альбомом Билла Эванса в качестве лидера после Jazz Conceptions (1956) и Everybody Digs Bill Evans (1958). Это также ознаменовало дебютную запись трио пианистов при участии блестящего басиста Скотта Лафаро. Эта группа, которую возглавляет барабанщик Пол Мотиан, до сих пор считается одним из лучших джазовых образований всех времен. Однако это продлилось недолго – сразу после записи их широко знаменитых клубных записей в июне 1961 года в нью-йоркском Village Vanguard Лафаро погиб в автокатастрофе 6 июля, когда ему было всего 25 лет. Портрет в джазе был принят с энтузиазмом. получил на момент его выпуска, а джазовый критик Дон ДеМичил наградил его пятью звездами в своем обзоре Down Beat, заявив, что: «Если есть какие-либо сомнения в том, что Эванс — одна из самых свежих вещей, произошедших с фортепиано за последние несколько лет, этот альбом должен развеять любые подобные чувства. Трио представляет собой тесно интегрированную единицу. Вот альбом со смыслом – вот истина».

Отзывы о товаре 8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Portrait in Jazz стал третьим альбомом Билла Эванса в качестве лидера после Jazz Conceptions (1956) и Everybody Digs Bill Evans (1958). Это также ознаменовало дебютную запись трио пианистов при участии блестящего басиста Скотта Лафаро. Эта группа, которую возглавляет барабанщик Пол Мотиан, до сих пор считается одним из лучших джазовых образований всех времен. Однако это продлилось недолго – сразу после записи их широко знаменитых клубных записей в июне 1961 года в нью-йоркском Village Vanguard Лафаро погиб в автокатастрофе 6 июля, когда ему было всего 25 лет. Портрет в джазе был принят с энтузиазмом. получил на момент его выпуска, а джазовый критик Дон ДеМичил наградил его пятью звездами в своем обзоре Down Beat, заявив, что: «Если есть какие-либо сомнения в том, что Эванс — одна из самых свежих вещей, произошедших с фортепиано за последние несколько лет, этот альбом должен развеять любые подобные чувства. Трио представляет собой тесно интегрированную единицу. Вот альбом со смыслом – вот истина».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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