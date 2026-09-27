8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8437012830820, Evans, Bill, Portrait In Jazz виниловая пластинка
Portrait in Jazz стал третьим альбомом Билла Эванса в качестве лидера после Jazz Conceptions (1956) и Everybody Digs Bill Evans (1958). Это также ознаменовало дебютную запись трио пианистов при участии блестящего басиста Скотта Лафаро. Эта группа, которую возглавляет барабанщик Пол Мотиан, до сих пор считается одним из лучших джазовых образований всех времен. Однако это продлилось недолго – сразу после записи их широко знаменитых клубных записей в июне 1961 года в нью-йоркском Village Vanguard Лафаро погиб в автокатастрофе 6 июля, когда ему было всего 25 лет. Портрет в джазе был принят с энтузиазмом. получил на момент его выпуска, а джазовый критик Дон ДеМичил наградил его пятью звездами в своем обзоре Down Beat, заявив, что: «Если есть какие-либо сомнения в том, что Эванс — одна из самых свежих вещей, произошедших с фортепиано за последние несколько лет, этот альбом должен развеять любые подобные чувства. Трио представляет собой тесно интегрированную единицу. Вот альбом со смыслом – вот истина».
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