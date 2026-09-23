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Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка

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Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 2
Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 3
Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential Delta Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 1
  • Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 2
  • Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 3
  • Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735086
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060397601650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential Delta Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby Please Don't Go - Big Joe Williams, I Believe I'll Dust My Broom - Robert Johnson, Frankie - Mississippi John Hurt, Special Rider Blues - Son House, Crawlin' King Snake - Tony Hollins, Black Spider Blues - Robert Lockwood Jr, Mississippi River Blues - Big Bill Broonzy, Highway No.51 - Tommy McClennan, Fixin' To Die - Bukka White, Landing Blues - John Lee Hooker, Stomp Down Rider - Blind Willie McTell, Banana In Your Fruit Basket - Bo Carter, Nobody’s Fault But Mine - Blind Willie Johnson, C
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Вес, г.
5

Описание товара Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby Please Don't Go - Big Joe Williams, I Believe I'll Dust My Broom - Robert Johnson, Frankie - Mississippi John Hurt, Special Rider Blues - Son House, Crawlin' King Snake - Tony Hollins, Black Spider Blues - Robert Lockwood Jr, Mississippi River Blues - Big Bill Broonzy, Highway No.51 - Tommy McClennan, Fixin' To Die - Bukka White, Landing Blues - John Lee Hooker, Stomp Down Rider - Blind Willie McTell, Banana In Your Fruit Basket - Bo Carter, Nobody’s Fault But Mine - Blind Willie Johnson, Catfish Blues - Robert Petway, 34 Blues - Charley Patton, Bottle It Up And Go - Tommy McClennan, Devil Got My Woman - Skip James, Dirty Mistreater - Willie 'Poor Boy' Lofton

Отзывы о товаре Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060397601650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Essential Delta Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Baby Please Don't Go - Big Joe Williams, I Believe I'll Dust My Broom - Robert Johnson, Frankie - Mississippi John Hurt, Special Rider Blues - Son House, Crawlin' King Snake - Tony Hollins, Black Spider Blues - Robert Lockwood Jr, Mississippi River Blues - Big Bill Broonzy, Highway No.51 - Tommy McClennan, Fixin' To Die - Bukka White, Landing Blues - John Lee Hooker, Stomp Down Rider - Blind Willie McTell, Banana In Your Fruit Basket - Bo Carter, Nobody’s Fault But Mine - Blind Willie Johnson, C
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby Please Don't Go - Big Joe Williams, I Believe I'll Dust My Broom - Robert Johnson, Frankie - Mississippi John Hurt, Special Rider Blues - Son House, Crawlin' King Snake - Tony Hollins, Black Spider Blues - Robert Lockwood Jr, Mississippi River Blues - Big Bill Broonzy, Highway No.51 - Tommy McClennan, Fixin' To Die - Bukka White, Landing Blues - John Lee Hooker, Stomp Down Rider - Blind Willie McTell, Banana In Your Fruit Basket - Bo Carter, Nobody’s Fault But Mine - Blind Willie Johnson, Catfish Blues - Robert Petway, 34 Blues - Charley Patton, Bottle It Up And Go - Tommy McClennan, Devil Got My Woman - Skip James, Dirty Mistreater - Willie 'Poor Boy' Lofton
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