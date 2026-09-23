Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка

Трек-лист

Baby Please Don't Go - Big Joe Williams, I Believe I'll Dust My Broom - Robert Johnson, Frankie - Mississippi John Hurt, Special Rider Blues - Son House, Crawlin' King Snake - Tony Hollins, Black Spider Blues - Robert Lockwood Jr, Mississippi River Blues - Big Bill Broonzy, Highway No.51 - Tommy McClennan, Fixin' To Die - Bukka White, Landing Blues - John Lee Hooker, Stomp Down Rider - Blind Willie McTell, Banana In Your Fruit Basket - Bo Carter, Nobody’s Fault But Mine - Blind Willie Johnson, C