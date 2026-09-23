Howlin Wolf - The London Howlin Wolf Sessions (Deagostini) (4620032919413) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
The London Howlin Wolf Sessions
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732901
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
The London Howlin Wolf Sessions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rockin' Daddy, I Ain't Superstitious, Sittin' On Top Of The World, Worried About My Baby, What A Woman!, Poor Boy, Built For Comfort, Who's Been Talking?, The Red Rooster (Rehearsal), The Red Rooster, 2: AM, Highway 49, Wang-Dang-Doodle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Howlin Wolf - The London Howlin Wolf Sessions (Deagostini) (4620032919413) виниловая пластинка
Записи были сделаны во время визита Вулфа в Лондон со 2 по 7 мая 1970 года в сотрудничестве с такими музыкантами, как Эрик Клэптон, Стив Уинвуд, Билл Уайман, Чарли Уоттс и Ринго Старр.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитOST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) вини...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитCute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Tou...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEmmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) ...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитSergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) вин...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитCamila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713)...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) винилова...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитLittle Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитArea 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) вини...
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
The London Howlin Wolf Sessions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rockin' Daddy, I Ain't Superstitious, Sittin' On Top Of The World, Worried About My Baby, What A Woman!, Poor Boy, Built For Comfort, Who's Been Talking?, The Red Rooster (Rehearsal), The Red Rooster, 2: AM, Highway 49, Wang-Dang-Doodle
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Записи были сделаны во время визита Вулфа в Лондон со 2 по 7 мая 1970 года в сотрудничестве с такими музыкантами, как Эрик Клэптон, Стив Уинвуд, Билл Уайман, Чарли Уоттс и Ринго Старр.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Howlin Wolf - The London Howlin Wolf Sessions (Deagostini) (4620032919413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Howlin Wolf - The London Howlin Wolf Sessions (Deagostini) (4620032919413) виниловая пластинка