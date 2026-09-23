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HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) виниловая пластинка

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HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) - фото 2
HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Legacy Of Kings
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) - фото 1
  • HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) - фото 2
  • HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735055
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629732479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Legacy Of Kings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heeding the Call, Legacy of Kings, Let the Hammer Fall, Dreamland, Remember Yesterday, At the End of the Rainbow, Back to Back (Pretty Maids Cover), Stronger Than All, Warriors of Faith, The Fallen One
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) виниловая пластинка

Legacy Of Kings — второй студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Hammerfall, вышедший в 1998 году. Переиздание на оранжевом виниле в гейтфолде. Через год после своего дебютного альбома "Glory To The Brave" шведская пауэр-метал группа Hammerfall выпустила свой второй студийный альбом под названием "Legacy Of Kings". Его снова спродюсировал Фредрик Нордстрём, только на этот раз с гитаристом Оскаром Дроньяком в качестве сопродюсера. "Legacy Of Kings" - это еще одна плотная, со вкусом сделанная, безупречная коллекция цепляющего, запоминающегося и мелодичного хэви-метала в традициях Priest, Maiden, Saxon, Accept и Helloween. Ожидайте парящего, мелодичного вокала, частых двойных гитарных линий и мелодичных гитарных соло, прочных, галопирующих барабанов и героических текстов на темы триумфа и победы. "После успеха "Glory To The Brave" мы были под давлением, чтобы оправдать наши ожидания. Но мы не волновались, у нас было видение идеальной хэви-метал группы, и мы были полны решимости воплотить его в жизнь", - объясняет гитарист Оскар Дроньяк.

Отзывы о товаре HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629732479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Legacy Of Kings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heeding the Call, Legacy of Kings, Let the Hammer Fall, Dreamland, Remember Yesterday, At the End of the Rainbow, Back to Back (Pretty Maids Cover), Stronger Than All, Warriors of Faith, The Fallen One
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Legacy Of Kings — второй студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Hammerfall, вышедший в 1998 году. Переиздание на оранжевом виниле в гейтфолде. Через год после своего дебютного альбома "Glory To The Brave" шведская пауэр-метал группа Hammerfall выпустила свой второй студийный альбом под названием "Legacy Of Kings". Его снова спродюсировал Фредрик Нордстрём, только на этот раз с гитаристом Оскаром Дроньяком в качестве сопродюсера. "Legacy Of Kings" - это еще одна плотная, со вкусом сделанная, безупречная коллекция цепляющего, запоминающегося и мелодичного хэви-метала в традициях Priest, Maiden, Saxon, Accept и Helloween. Ожидайте парящего, мелодичного вокала, частых двойных гитарных линий и мелодичных гитарных соло, прочных, галопирующих барабанов и героических текстов на темы триумфа и победы. "После успеха "Glory To The Brave" мы были под давлением, чтобы оправдать наши ожидания. Но мы не волновались, у нас было видение идеальной хэви-метал группы, и мы были полны решимости воплотить его в жизнь", - объясняет гитарист Оскар Дроньяк.
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