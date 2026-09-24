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Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink & Purple) (4680068802684) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink & Purple) (4680068802684) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 5
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 6
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 7
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 8
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Follow The Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 8
  • Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink &amp; Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink & Purple) (4680068802684) виниловая пластинка
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Follow The Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Follow The Light, Thinking About You, When I Kiss You, I Cant Live, Under The Boardwalk Back To The Future, Listen To Your Heart, Hungry for Love (rap version), Sweet Lov, Baby Blue, Rhythm Of Rain, Around, Ride On A Star, Love Is No Crime, Have You Ever Had A Love Like This, Back To The Future (level 1 remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink & Purple) (4680068802684) виниловая пластинка

Follow The Light — четырнадцатый альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший в 1999 году.. Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла L.O.V.E. In My Car. Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл L.O.V.E. In My Car группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл You’re A Woman произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом Hot Girls, Bad Boys. На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме L.O.V.E. In My Car) принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink & Purple) (4680068802684) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Follow The Light
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Follow The Light, Thinking About You, When I Kiss You, I Cant Live, Under The Boardwalk Back To The Future, Listen To Your Heart, Hungry for Love (rap version), Sweet Lov, Baby Blue, Rhythm Of Rain, Around, Ride On A Star, Love Is No Crime, Have You Ever Had A Love Like This, Back To The Future (level 1 remix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Follow The Light — четырнадцатый альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший в 1999 году.. Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла L.O.V.E. In My Car. Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл L.O.V.E. In My Car группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл You’re A Woman произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом Hot Girls, Bad Boys. На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме L.O.V.E. In My Car) принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Купить Bad Boys Blue - Follow The Light (Pink & Purple) (4680068802684) виниловая пластинка - по цене 3510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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