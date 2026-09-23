Celia Cruz - Queen Of Cuba (3596974970960) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celia Cruz
Альбом (сингл)
Queen Of Cuba
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735015
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974970960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celia Cruz
Альбом (сингл)
Queen Of Cuba
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Caramelos, Tu Voz, Ritmo, Tambo Y Flores, Reina Rumba, Tatalibaba, La Clave De Oro, Cao, Cao Mani Picao, Pepe Antonio, Matiagua, Baile Yemaya, Elequa Guiere Tambo, Mambo Del Amor, Desvelo De Amor, Mango Mangue, Guede Zaine
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celia Cruz - Queen Of Cuba (3596974970960) виниловая пластинка
«Queen of Cuba» — виниловый сборник, приуроченный к празднованию столетия со дня рождения «королевы сальсы» Селии Круз. Селия Круз была мировой иконой афро-кубинской музыки, получившей известность в 1950-х годах благодаря песне «La Sonora Matancera». Она записала 20 золотых пластинок и получила более 100 различных наград. В 1987 году Селия удостоилсь звезды на знаменитой аллее славы в Голливуде. В 1994 году была удостоена Национальной медали США в области искусств. Селия была 13 раз номинирована на премию Грэмми и получила её дважды — в 1988 и 2000 годах.
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974970960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celia Cruz
Альбом (сингл)
Queen Of Cuba
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Caramelos, Tu Voz, Ritmo, Tambo Y Flores, Reina Rumba, Tatalibaba, La Clave De Oro, Cao, Cao Mani Picao, Pepe Antonio, Matiagua, Baile Yemaya, Elequa Guiere Tambo, Mambo Del Amor, Desvelo De Amor, Mango Mangue, Guede Zaine
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
«Queen of Cuba» — виниловый сборник, приуроченный к празднованию столетия со дня рождения «королевы сальсы» Селии Круз. Селия Круз была мировой иконой афро-кубинской музыки, получившей известность в 1950-х годах благодаря песне «La Sonora Matancera». Она записала 20 золотых пластинок и получила более 100 различных наград. В 1987 году Селия удостоилсь звезды на знаменитой аллее славы в Голливуде. В 1994 году была удостоена Национальной медали США в области искусств. Селия была 13 раз номинирована на премию Грэмми и получила её дважды — в 1988 и 2000 годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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