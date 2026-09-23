Ornette Coleman - Something Else (Natural Clear) (9003829977042) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Something Else
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732938
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Something Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invisible, The Blessing, Jayne, Chippie, The Disguise, Angel Voice, Alpha, When Will The Blues Leave?, The Sphinx
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ornette Coleman - Something Else (Natural Clear) (9003829977042) виниловая пластинка
Дебютный альбом джазового саксофониста Орнетта Коулмана. Он был выпущен Contemporary Records в сентябре 1958 года. Альбом «встряхнул джазовый мир», оживив союз блюза и джаза. После этого альбома Коулман исключил фортепиано, создав более резкий и плавный звук.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитMastodon - Fallen Torches (V10) (picture) (0054391926029) винило...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитPrimal Scream - Dixie - Narco (EP) (0194398444314) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитLondon Aircraaft - Rockets (4601620108716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитCarole King - In Concert (Live At The BBC, 1971) (0194398537511)...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитKojey Radical - Reason To Smile (0190296461026) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитVarious Artists - Cinema Soundtracks (Vintage Sounds) (359697369...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитThe Drifters - Save The Last Dance For Me (Music Legends) (35969...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитElla Fitzgerald - How High The Moon? (Music Legends) (3596974241...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитJungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) винилова...
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитJohnny Hallyday - Deux Sortes D'hommes (V12) (coloured) (0190295...
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитBiffy Clyro - Errors In The History Of God/ Unknown Male 01 (V10...
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитJoel Corry - Four For The Floor (EP) (0190295058807) виниловая п...
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Something Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invisible, The Blessing, Jayne, Chippie, The Disguise, Angel Voice, Alpha, When Will The Blues Leave?, The Sphinx
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Дебютный альбом джазового саксофониста Орнетта Коулмана. Он был выпущен Contemporary Records в сентябре 1958 года. Альбом «встряхнул джазовый мир», оживив союз блюза и джаза. После этого альбома Коулман исключил фортепиано, создав более резкий и плавный звук.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ornette Coleman - Something Else (Natural Clear) (9003829977042) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ornette Coleman - Something Else (Natural Clear) (9003829977042) виниловая пластинка