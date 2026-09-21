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Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Brilliant Corners
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712371
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Brilliant Corners
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Brilliant Corners Ba-lue Bolivar Ba-lues-are Pannonica I Surrender, Dear Bemsha Swing
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка

«Brilliant Corners» стал третьим альбомом Телониуса Монка, записанным на Riverside Records, и первым на этом лейбле, включившим его собственные композиции. В состав квартета, записавшего львиную долю сессий, входили Макс Роуч (перкуссия), Сонни Роллинз (тенор-саксофон), Оскар Петтифорд (бас) и Эрни Генри (альт-саксофон). «Brilliant Corners» по праву можно считать альфой и омегой американского джаза после Второй мировой войны. Ни один серьёзный джазовый сборник не обходится без него.

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Brilliant Corners (Natural Clear) (9003829978360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Brilliant Corners
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Brilliant Corners Ba-lue Bolivar Ba-lues-are Pannonica I Surrender, Dear Bemsha Swing
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Brilliant Corners» стал третьим альбомом Телониуса Монка, записанным на Riverside Records, и первым на этом лейбле, включившим его собственные композиции. В состав квартета, записавшего львиную долю сессий, входили Макс Роуч (перкуссия), Сонни Роллинз (тенор-саксофон), Оскар Петтифорд (бас) и Эрни Генри (альт-саксофон). «Brilliant Corners» по праву можно считать альфой и омегой американского джаза после Второй мировой войны. Ни один серьёзный джазовый сборник не обходится без него.
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