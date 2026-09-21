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Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка

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Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка - фото 1
Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shooting Star
Альбом (сингл)
Flesh And Blood/Dont Walk Away
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка - фото 1
  • Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695924
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Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[630428033931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shooting Star
Альбом (сингл)
Flesh And Blood/Dont Walk Away
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
A Flesh And Blood, B Dont Walk Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Flesh And Blood, B Dont Walk Away

Отзывы о товаре Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[630428033931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Shooting Star
Альбом (сингл)
Flesh And Blood/Dont Walk Away
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
A Flesh And Blood, B Dont Walk Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Flesh And Blood, B Dont Walk Away
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Отзывы


Shooting Star - Flesh And Blood/Dont Walk Away (Orange) (0630428033931) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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