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Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lorenzo Feliciati
Альбом (сингл)
Koi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) - фото 1
  • Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lorenzo Feliciati
Альбом (сингл)
Koi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Kohaku, New House, Kumonryu, Oxbow, Black Kumonryu, Noir Alley Verdigris, Ogon, Narada, Margata, Kuchibeni, Fish Bowl, Koi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) виниловая пластинка

Альбом Koi — шестая студийная работа итальянского басиста, композитора и продюсера Лоренцо Феличати (Lorenzo Feliciati), выпущенная на лейбле RareNoise Records. Это самый амбициозный и личный проект музыканта на момент выхода.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lorenzo Feliciati
Альбом (сингл)
Koi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Kohaku, New House, Kumonryu, Oxbow, Black Kumonryu, Noir Alley Verdigris, Ogon, Narada, Margata, Kuchibeni, Fish Bowl, Koi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Koi — шестая студийная работа итальянского басиста, композитора и продюсера Лоренцо Феличати (Lorenzo Feliciati), выпущенная на лейбле RareNoise Records. Это самый амбициозный и личный проект музыканта на момент выхода.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorenzo Feliciati - Koi (5060197760687) виниловая пластинка - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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