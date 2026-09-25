John Coltrane - The Best Of (0888072735071) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734890
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072735071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Hear a Rhapsody, Traneing In, Theme for Ernie, I Love You, Lover Come Back to Me, Trinkle, Tinkle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - The Best Of (0888072735071) виниловая пластинка
Сборник «The Best Of John Coltrane» запечатлел легендарного саксофониста в самые плодотворные и творческие годы его карьеры на лейбле Prestige. Эта пластинка, составленная из его обширного творчества 1957-1958 годов, включает в себя композиции, демонстрирующие стремительную эволюцию Колтрейна как оригинального тенор-саксофониста. Включая как классику американского песенника, так и джазовые стандарты, она станет идеальным знакомством для новых слушателей и ценным приобретением для ценителей, представляя записи, которые закрепили наследие Джона Колтрейна.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072735071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Hear a Rhapsody, Traneing In, Theme for Ernie, I Love You, Lover Come Back to Me, Trinkle, Tinkle
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник «The Best Of John Coltrane» запечатлел легендарного саксофониста в самые плодотворные и творческие годы его карьеры на лейбле Prestige. Эта пластинка, составленная из его обширного творчества 1957-1958 годов, включает в себя композиции, демонстрирующие стремительную эволюцию Колтрейна как оригинального тенор-саксофониста. Включая как классику американского песенника, так и джазовые стандарты, она станет идеальным знакомством для новых слушателей и ценным приобретением для ценителей, представляя записи, которые закрепили наследие Джона Колтрейна.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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