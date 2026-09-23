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Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55" купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55&quot; - фото 2
  • Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55&quot; - фото 3
  • Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55&quot; - фото 4
  • Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55&quot; - фото 5
  • Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734760
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.44х0.83х0.17
Вес, кг.
26.2

Описание товара Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55"

Телевизор LED Hisense 55U8KQ с технологией Quantum Dot гарантирует выразительность каждой детали и точность передачи оттенков. В нем установлена 55-дюймовая панель ULED с разрешением 3840x2160 пикселей. 1300 локальных зон затемнения на Mini-LED элементах обеспечивают глубину светлых и темных областей. Интеллектуальный нейронный процессор Hi-View Engine анализирует контент и улучшает его. Частота обновления 144 Гц предотвращает размытие динамичной графики. Специальное покрытие исключает бликование экрана. За формирование объемного многоканального звука отвечает акустическая система с динамиками и сабвуфером суммарной мощностью 50 Вт. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Для беспроводной коммуникации в телевизоре Hisense 55U8KQ реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung NEO Q-LED QE55QN90FAUXRU 55"




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор LED Hisense 55U8KQ с технологией Quantum Dot гарантирует выразительность каждой детали и точность передачи оттенков. В нем установлена 55-дюймовая панель ULED с разрешением 3840x2160 пикселей. 1300 локальных зон затемнения на Mini-LED элементах обеспечивают глубину светлых и темных областей. Интеллектуальный нейронный процессор Hi-View Engine анализирует контент и улучшает его. Частота обновления 144 Гц предотвращает размытие динамичной графики. Специальное покрытие исключает бликование экрана. За формирование объемного многоканального звука отвечает акустическая система с динамиками и сабвуфером суммарной мощностью 50 Вт. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Для беспроводной коммуникации в телевизоре Hisense 55U8KQ реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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