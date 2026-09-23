Телевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 790 руб.
В наличии
Код товара: 738027
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165 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
368
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
24.4
Описание товара Телевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
LG OLED65B6RLA — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
368
Страна производитель
Китай
LG OLED65B6RLA — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Купить Телевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - по цене 165790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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