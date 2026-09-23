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Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White

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Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 1
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 2
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 3
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 4
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 5
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 6
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 7
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 8
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 9
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 10
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 11
Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
X8 Pro Max (POCO)
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Процессор
Mediatek Dimensity 9500s
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 1
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 2
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 3
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 4
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 5
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 6
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 7
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 8
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 9
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 10
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 11
  • Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
33 860 руб.  52 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734734
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол,адаптер питания,USB кабель
Линейка
X8 Pro Max (POCO)
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Dimensity 9500s
Частота процессора, МГц
3730
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
400

Описание товара Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White

Дизайн POCO X8 Pro Max выполнен в современном стиле с корпусом из пластика. Смартфон получил крупный 6.83-дюймовый экран, тонкий профиль 8.2 мм и солидный внешний вид, который хорошо сочетается с его производительной начинкой. Благодаря классическому форм-фактору модель удобно использовать каждый день, а большой дисплей делает устройство особенно привлекательным для мультимедиа и игр. Экран Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6.83 дюйма с разрешением 2772 ? 1280 пикселей и плотностью 447 ppi. Экран обеспечивает четкое, насыщенное и контрастное изображение, а частота обновления 120 Гц делает интерфейс более плавным и отзывчивым. Такой дисплей хорошо подходит для просмотра видео, игр, чтения и активного использования приложений. Камеры Основная камера на 50 Мп дополнена модулем 8 Мп и поддерживает двойную светодиодную вспышку и фазовый автофокус. Это помогает быстрее наводиться на объект и делать более уверенные кадры в разных сценариях съемки. Фронтальная камера на 20 Мп подойдет для селфи, видеозвонков и общения, а запись видео в разрешении до 3840 ? 2160 при 240 кадрах в секунду делает смартфон интересным вариантом и для съемки динамичного контента. Искусственный интеллект для фото POCO X8 Pro Max использует возможности искусственного интеллекта для улучшения качества снимков в автоматическом режиме. ИИ помогает точнее обрабатывать изображение, улучшать детализацию, цветопередачу и баланс сцены, а также делает съемку более удобной в повседневных условиях. Такие функции особенно полезны при портретной съемке, съемке в движении и в сложном освещении. Производительность Модель работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500s с частотой до 3730 МГц. В сочетании с видеоускорителем Immortalis-G925 MC12 и 12 ГБ оперативной памяти смартфон хорошо подходит для многозадачности, требовательных приложений и современных мобильных игр. Встроенной памяти 256 ГБ достаточно для хранения большого количества фото, видео, приложений и других данных. Автономность и зарядка Одним из главных преимуществ устройства стал аккумулятор емкостью 8500 мАч. Такой запас энергии делает смартфон особенно интересным для активных пользователей, которым важна долгая работа без частой подзарядки. Для зарядки используется USB Type-C, поддерживается быстрая зарядка 100 Вт и стандарт Power Delivery 3.0, что помогает быстрее восполнять заряд аккумулятора. Безопасность и дополнительные возможности Смартфон поддерживает распознавание лица и оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Среди дополнительных преимуществ — степень защиты IP69K и стекло Corning Gorilla Glass 7i, которое помогает лучше защищать экран от повседневных повреждений. В комплект входят документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты и чехол.

Отзывы о товаре Смартфон Poco X8 Pro Max 12/256Gb White




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол,адаптер питания,USB кабель
Линейка
X8 Pro Max (POCO)
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2772x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Dimensity 9500s
Частота процессора, МГц
3730
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн POCO X8 Pro Max выполнен в современном стиле с корпусом из пластика. Смартфон получил крупный 6.83-дюймовый экран, тонкий профиль 8.2 мм и солидный внешний вид, который хорошо сочетается с его производительной начинкой. Благодаря классическому форм-фактору модель удобно использовать каждый день, а большой дисплей делает устройство особенно привлекательным для мультимедиа и игр. Экран Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6.83 дюйма с разрешением 2772 ? 1280 пикселей и плотностью 447 ppi. Экран обеспечивает четкое, насыщенное и контрастное изображение, а частота обновления 120 Гц делает интерфейс более плавным и отзывчивым. Такой дисплей хорошо подходит для просмотра видео, игр, чтения и активного использования приложений. Камеры Основная камера на 50 Мп дополнена модулем 8 Мп и поддерживает двойную светодиодную вспышку и фазовый автофокус. Это помогает быстрее наводиться на объект и делать более уверенные кадры в разных сценариях съемки. Фронтальная камера на 20 Мп подойдет для селфи, видеозвонков и общения, а запись видео в разрешении до 3840 ? 2160 при 240 кадрах в секунду делает смартфон интересным вариантом и для съемки динамичного контента. Искусственный интеллект для фото POCO X8 Pro Max использует возможности искусственного интеллекта для улучшения качества снимков в автоматическом режиме. ИИ помогает точнее обрабатывать изображение, улучшать детализацию, цветопередачу и баланс сцены, а также делает съемку более удобной в повседневных условиях. Такие функции особенно полезны при портретной съемке, съемке в движении и в сложном освещении. Производительность Модель работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500s с частотой до 3730 МГц. В сочетании с видеоускорителем Immortalis-G925 MC12 и 12 ГБ оперативной памяти смартфон хорошо подходит для многозадачности, требовательных приложений и современных мобильных игр. Встроенной памяти 256 ГБ достаточно для хранения большого количества фото, видео, приложений и других данных. Автономность и зарядка Одним из главных преимуществ устройства стал аккумулятор емкостью 8500 мАч. Такой запас энергии делает смартфон особенно интересным для активных пользователей, которым важна долгая работа без частой подзарядки. Для зарядки используется USB Type-C, поддерживается быстрая зарядка 100 Вт и стандарт Power Delivery 3.0, что помогает быстрее восполнять заряд аккумулятора. Безопасность и дополнительные возможности Смартфон поддерживает распознавание лица и оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Среди дополнительных преимуществ — степень защиты IP69K и стекло Corning Gorilla Glass 7i, которое помогает лучше защищать экран от повседневных повреждений. В комплект входят документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты и чехол.
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