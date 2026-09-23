Batushka - Czernaya Liturgiya (Red) (0803341577305) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Batushka
Альбом (сингл)
Czernaya Liturgiya
Жанр
Русский Black Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 734628
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341577305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Batushka
Альбом (сингл)
Czernaya Liturgiya
Жанр
Русский Black Metal
Трек-лист
Знаменный Распиев - Znamiennyj Raspiew, Ирмос I - Irmos I, Ирмос II - Irmos II, Ирмос III - Irmos III, Ирмос IV - Irmos IV, Ирмос V - Irmos V, Утреня - Utrenia, Первый Час - Pierwyj Czas, Третий Час - Tretij Czas, Вечерня - Wieczernia, Повечерйе - Powieczerje, Литургия - Liturgiya
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Batushka - Czernaya Liturgiya (Red) (0803341577305) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Знаменный Распиев - Znamiennyj Raspiew, Ирмос I - Irmos I, Ирмос II - Irmos II, Ирмос III - Irmos III, Ирмос IV - Irmos IV, Ирмос V - Irmos V, Утреня - Utrenia, Первый Час - Pierwyj Czas, Третий Час - Tretij Czas, Вечерня - Wieczernia, Повечерйе - Powieczerje, Литургия - Liturgiya
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341577305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Batushka
Альбом (сингл)
Czernaya Liturgiya
Жанр
Русский Black Metal
Трек-лист
Знаменный Распиев - Znamiennyj Raspiew, Ирмос I - Irmos I, Ирмос II - Irmos II, Ирмос III - Irmos III, Ирмос IV - Irmos IV, Ирмос V - Irmos V, Утреня - Utrenia, Первый Час - Pierwyj Czas, Третий Час - Tretij Czas, Вечерня - Wieczernia, Повечерйе - Powieczerje, Литургия - Liturgiya
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Знаменный Распиев - Znamiennyj Raspiew, Ирмос I - Irmos I, Ирмос II - Irmos II, Ирмос III - Irmos III, Ирмос IV - Irmos IV, Ирмос V - Irmos V, Утреня - Utrenia, Первый Час - Pierwyj Czas, Третий Час - Tretij Czas, Вечерня - Wieczernia, Повечерйе - Powieczerje, Литургия - Liturgiya
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Batushka - Czernaya Liturgiya (Red) (0803341577305) виниловая пластинка - стоимость товара 5110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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