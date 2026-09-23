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Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка

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Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 1
Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 2
Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 3
Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 4
Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Birthday Massacre
Альбом (сингл)
Violet
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 1
  • Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 2
  • Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 3
  • Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 4
  • Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734565
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Характеристики

Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388143219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Birthday Massacre
Альбом (сингл)
Violet
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prologue, Lovers End, Happy Birthday, Horror Show, Violet, Red, Play Dead, Blue, Video Kid, The Dream, Black, Holiday, Nevermind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prologue, Lovers End, Happy Birthday, Horror Show, Violet, Red, Play Dead, Blue, Video Kid, The Dream, Black, Holiday, Nevermind

Отзывы о товаре Birthday Massacre - Violet (Purple) (0782388143219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388143219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Birthday Massacre
Альбом (сингл)
Violet
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prologue, Lovers End, Happy Birthday, Horror Show, Violet, Red, Play Dead, Blue, Video Kid, The Dream, Black, Holiday, Nevermind
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prologue, Lovers End, Happy Birthday, Horror Show, Violet, Red, Play Dead, Blue, Video Kid, The Dream, Black, Holiday, Nevermind
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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