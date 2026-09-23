Paul Gilbert - Wroc (8712725752059) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul Gilbert
Альбом (сингл)
Wroc
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734560
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Характеристики
Бренд
Music Theories
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Theories
Barcode
[8712725752059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul Gilbert
Альбом (сингл)
Wroc
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Keep Your Feet Firm and Even, Show Not Yourself Glad (At the Misfortune of Another), Maintain a Sweet and Cheerful Countenance, Go Not Thither, Orderly and Distinctly, If You Soak Bread in the Sauce, Let Thy Carriage, Conscience is the Most Certain Judge, Spark of Celestial Fire, George Washington Rules
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Gilbert - Wroc (8712725752059) виниловая пластинка
Что происходит, когда один из самых изобретательных гитаристов рока черпает вдохновение в этикете XVIII века? Новый альбом Пола Гилберта «WROC» превращает «Правила приличия» Джорджа Вашингтона в зажигательные рок-гимны — смесь юмора, истории и виртуозной игры на гитаре. С запоминающимися ритмами и воодушевляющими мелодиями Гилберт превращает старосветские манеры в современный музыкальный огонь. Виртуозный, остроумный и безошибочно узнаваемый Пол Гилберт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music Theories
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Theories
Barcode
[8712725752059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul Gilbert
Альбом (сингл)
Wroc
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Keep Your Feet Firm and Even, Show Not Yourself Glad (At the Misfortune of Another), Maintain a Sweet and Cheerful Countenance, Go Not Thither, Orderly and Distinctly, If You Soak Bread in the Sauce, Let Thy Carriage, Conscience is the Most Certain Judge, Spark of Celestial Fire, George Washington Rules
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Что происходит, когда один из самых изобретательных гитаристов рока черпает вдохновение в этикете XVIII века? Новый альбом Пола Гилберта «WROC» превращает «Правила приличия» Джорджа Вашингтона в зажигательные рок-гимны — смесь юмора, истории и виртуозной игры на гитаре. С запоминающимися ритмами и воодушевляющими мелодиями Гилберт превращает старосветские манеры в современный музыкальный огонь. Виртуозный, остроумный и безошибочно узнаваемый Пол Гилберт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paul Gilbert - Wroc (8712725752059) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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