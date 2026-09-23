Queen - Argentina 1981 Vol.1 (0803341538818) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Argentina 1981 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734546
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Характеристики
Бренд
Round Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Round Records
Barcode
[0803341538818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Argentina 1981 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
We Will Rock You (Fast Version), Let Me Entertain You, Play The Game, Mustapha, Death On Two Legs, Killer Queen, I?m In Love With My Car, Need Your Loving Tonight, Get Down Make Love, Rock It (Prime Jive), Save Me, Now I?m Here, Dragon Attack, Now I?m Here (Reprise), Somebody To Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Argentina 1981 Vol.1 (0803341538818) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We Will Rock You (Fast Version), Let Me Entertain You, Play The Game, Mustapha, Death On Two Legs, Killer Queen, I?m In Love With My Car, Need Your Loving Tonight, Get Down Make Love, Rock It (Prime Jive), Save Me, Now I?m Here, Dragon Attack, Now I?m Here (Reprise), Somebody To Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Бренд
Round Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Round Records
Barcode
[0803341538818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Argentina 1981 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
We Will Rock You (Fast Version), Let Me Entertain You, Play The Game, Mustapha, Death On Two Legs, Killer Queen, I?m In Love With My Car, Need Your Loving Tonight, Get Down Make Love, Rock It (Prime Jive), Save Me, Now I?m Here, Dragon Attack, Now I?m Here (Reprise), Somebody To Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We Will Rock You (Fast Version), Let Me Entertain You, Play The Game, Mustapha, Death On Two Legs, Killer Queen, I?m In Love With My Car, Need Your Loving Tonight, Get Down Make Love, Rock It (Prime Jive), Save Me, Now I?m Here, Dragon Attack, Now I?m Here (Reprise), Somebody To Love
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Теги товара: Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Queen - Argentina 1981 Vol.1 (0803341538818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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