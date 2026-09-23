The Beatles - Anthology 2 (0602478084829) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Альбом (сингл)
Anthology 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733883
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478084829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Альбом (сингл)
Anthology 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Real Love, Yes It Is, I'm Down, If You've Got Trouble, You've Got To Hide Your Love Away, That Means A Lot, Yesterday, It's Only Love, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, Everybody's Trying To Be My Baby, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), I'm Looking Through You, 12-Bar Original, Tomorrow Never Knows, Got To Get You Into My Life, And Your Bird Can Sing, Taxman, Eleanor Rigby (Strings Only), I'm Only Sleeping (Rehearsal), I'm Only Sleeping (Take 1), Rock And Roll Music, She's A Wom
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Anthology 2 (0602478084829) виниловая пластинка
The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478084829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Альбом (сингл)
Anthology 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Real Love, Yes It Is, I'm Down, If You've Got Trouble, You've Got To Hide Your Love Away, That Means A Lot, Yesterday, It's Only Love, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, Everybody's Trying To Be My Baby, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), I'm Looking Through You, 12-Bar Original, Tomorrow Never Knows, Got To Get You Into My Life, And Your Bird Can Sing, Taxman, Eleanor Rigby (Strings Only), I'm Only Sleeping (Rehearsal), I'm Only Sleeping (Take 1), Rock And Roll Music, She's A Wom
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Beatles - Anthology 2 (0602478084829) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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