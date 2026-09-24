Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка
Wish You Were Here 50 дарит поклонникам захватывающий новый взгляд на один из самых знаковых и любимых альбомов Pink Floyd. Юбилейное издание к 50-летию содержит несколько дисков раритетов - в основе этой специальной коллекции лежат шесть ранее не издававшихся альтернативных версий и демо, представляющих восьмой студийный альбом Pink Floyd в совершенно новом свете, который требует повторного прослушивания. Этот набор включает в себя Blu-ray с Dolby Atmos миксом впервые от Джеймса Гатри, а также 25 бонус-треков, состоящих из девяти студийных раритетов и 16 живых записей, сделанных известным бутлегером Майком Миллардом на концерте Pink Floyd в Los Angeles Sports Arena 26 апреля 1975 года, которые теперь впервые официально издаются. Живой звук был тщательно восстановлен и ремастирован Стивеном Уилсоном. Blu-ray также дает поклонникам возможность увидеть три концертных экранных фильма из тура группы 1975 года, а также короткометражный фильм Сторма Торгерсона. 2 CD и 4 LP (на кристально чистом виниле) включают в себя оригинальный альбом плюс девять студийных бонус-треков. Эксклюзивно для этого набора - четвертый виниловый LP, Live At Wembley 1974, а также реплика японского 7-дюймового сингла 'Have A Cigar' b/w 'Welcome To The Machine', книга в твердом переплете, включающая ранее не публиковавшиеся фотографии, комикс-программа тура и плакат Knebworth.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Отзывы о товаре Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка