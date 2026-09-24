Top.Mail.Ru
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, deluxe
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 400 руб. 
Начислим 782 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка
27 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028767415]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9), Wine Glasses, Have a Cigar (Alternate Version), Wish You Were Here (featuring St?phane Grappelli), Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix), The Machine Song (Roger’s Demo), The Machine Song (Demo '2, Revisited), Wish You Were Here (Take 1), Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix), Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Ste
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD, Blu-ray
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х15
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка

Wish You Were Here 50 дарит поклонникам захватывающий новый взгляд на один из самых знаковых и любимых альбомов Pink Floyd. Юбилейное издание к 50-летию содержит несколько дисков раритетов - в основе этой специальной коллекции лежат шесть ранее не издававшихся альтернативных версий и демо, представляющих восьмой студийный альбом Pink Floyd в совершенно новом свете, который требует повторного прослушивания. Этот набор включает в себя Blu-ray с Dolby Atmos миксом впервые от Джеймса Гатри, а также 25 бонус-треков, состоящих из девяти студийных раритетов и 16 живых записей, сделанных известным бутлегером Майком Миллардом на концерте Pink Floyd в Los Angeles Sports Arena 26 апреля 1975 года, которые теперь впервые официально издаются. Живой звук был тщательно восстановлен и ремастирован Стивеном Уилсоном. Blu-ray также дает поклонникам возможность увидеть три концертных экранных фильма из тура группы 1975 года, а также короткометражный фильм Сторма Торгерсона. 2 CD и 4 LP (на кристально чистом виниле) включают в себя оригинальный альбом плюс девять студийных бонус-треков. Эксклюзивно для этого набора - четвертый виниловый LP, Live At Wembley 1974, а также реплика японского 7-дюймового сингла 'Have A Cigar' b/w 'Welcome To The Machine', книга в твердом переплете, включающая ранее не публиковавшиеся фотографии, комикс-программа тура и плакат Knebworth.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028767415]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9), Wine Glasses, Have a Cigar (Alternate Version), Wish You Were Here (featuring St?phane Grappelli), Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix), The Machine Song (Roger’s Demo), The Machine Song (Demo '2, Revisited), Wish You Were Here (Take 1), Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix), Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Ste
Развернуть
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD, Blu-ray
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Wish You Were Here 50 дарит поклонникам захватывающий новый взгляд на один из самых знаковых и любимых альбомов Pink Floyd. Юбилейное издание к 50-летию содержит несколько дисков раритетов - в основе этой специальной коллекции лежат шесть ранее не издававшихся альтернативных версий и демо, представляющих восьмой студийный альбом Pink Floyd в совершенно новом свете, который требует повторного прослушивания. Этот набор включает в себя Blu-ray с Dolby Atmos миксом впервые от Джеймса Гатри, а также 25 бонус-треков, состоящих из девяти студийных раритетов и 16 живых записей, сделанных известным бутлегером Майком Миллардом на концерте Pink Floyd в Los Angeles Sports Arena 26 апреля 1975 года, которые теперь впервые официально издаются. Живой звук был тщательно восстановлен и ремастирован Стивеном Уилсоном. Blu-ray также дает поклонникам возможность увидеть три концертных экранных фильма из тура группы 1975 года, а также короткометражный фильм Сторма Торгерсона. 2 CD и 4 LP (на кристально чистом виниле) включают в себя оригинальный альбом плюс девять студийных бонус-треков. Эксклюзивно для этого набора - четвертый виниловый LP, Live At Wembley 1974, а также реплика японского 7-дюймового сингла 'Have A Cigar' b/w 'Welcome To The Machine', книга в твердом переплете, включающая ранее не публиковавшиеся фотографии, комикс-программа тура и плакат Knebworth.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Deluxe Box Set) (0198028767415) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 27400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...