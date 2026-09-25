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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка

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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 1
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 2
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 3
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 4
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
The Quintet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 1
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 2
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 3
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 4
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691282411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
The Quintet
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Golden Pearl, Spellbound
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка

Этот ранее не издававшийся альбом квинтета Хораса Тапскотта был обнаружен на мастер-лентах в архивах Flying Dutchman. Записанный в 1969 году, он задумывался как продолжение классического альбома "The Giant Is Awakened", выпущенного в том же году.

Отзывы о товаре Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691282411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
The Quintet
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Golden Pearl, Spellbound
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Этот ранее не издававшийся альбом квинтета Хораса Тапскотта был обнаружен на мастер-лентах в архивах Flying Dutchman. Записанный в 1969 году, он задумывался как продолжение классического альбома "The Giant Is Awakened", выпущенного в том же году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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